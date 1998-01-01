الاتحاد العربي للمستهلك يثمن ما يقوم به الملك عبد الله للدفاع عن القدس

رام الله / سما /

ثمن الاتحاد العربي للمستهلك في بيان صحفي صدر في العاصمة الاردنية عمان الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية لما يتمتع به جلالته من احترام وتقدير عالمي ادى الى تأييد القرار الصادر عن الامم المتحدة بأغلبية ساحقة رفضا للقرار الاميركي القاضي بنقل السفارة الاميركية إلى القدس.

وقال رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتور محمد عبيدات ان ممثلي الدول الاعضاء في الاتحاد يرون ان جهود جلالة الملك في المحافل الدولية العالمية هي ما افضت الى صدور قرار عن الامم المتحدة حول القدس ومعارضتها للقرار الاميركي وهذا يثبت ان الهاشميون محافظين على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

مؤكدا عبيدات ان قبول عضوية اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ومقره الرئيسي في القدس للاتحاد العربي للمستهلك يأتي في سياق حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على المقدسات وعلى المسجد الأقصى وعلى عروبة وإسلامية القدس عاصمة دولة فلسطين .

وكان قد تلقى الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك فيضا من برقيات التهاني من رؤساء الحكومات السابقين والوزراء والاعيان والنواب واقتصاديين واكاديميين واعلاميين وفعاليات محلية بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العربي للمستهلك بالاجماع التي جرت على هامش المؤتمر التاسع عشر للاتحاد العربي للمستهلك.

واعرب المهنئون عن تمنياتهم له بالتوفيق والسداد لما يمثله الاتحاد العربي من اهمية بالغة في خدمة الشعوب العربية ويساهم في نشر التوعية والتثقيف للمواطنين بما يخص شؤون المستهلك ويعزز التجارة البينية العربية ومقدرين الخطوة القومية والوطنية الاصيلة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الاتحاد العربي للمستهلك من خلال قبول عضويتها لاتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني برئاسة المهندس عزمي الشيوخي رئيس الاتحاد ومقره الرئيسي مدينة القدس المحتلة ردا على إعلان ترمب القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي .