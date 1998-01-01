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مواجهات عنيفة في عناتا والعيسوية والرام وسلوان بالقدس المحلتة

الخميس 28 ديسمبر 2017 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة - سما -

 افاد شهود عيان بان مواجهات اندلعت ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، الليلة الماضية، ضد قوات الاحتلال، تركزت في مدخل البلدة الرئيسي، وامتدت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وحاول الشبان عرقلة اقتحام قوات الاحتلال للبلدة من خلال وضع سواتر وعوائق ترابية وحجرية وإشعال إطارات مطاطية في الشارع الرئيسي.

وأطلق الاحتلال عشرات القنابل الغازية على المواطنين، وأعيرة نارية، ورد الشبان بالحجارة.

في سياق مشابه، تجدّدت مساء أمس المواجهات العنيفة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وامتدت الى معظم أحيائها، كما اندلعت مواجهات في بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى في مدخل بلدة الرام الرئيسي شمال القدس المحتلة.

الى ذلك، هاجم الشبان الفلسطينيون ليلة أمس، سيارة تابعة لحرس وأمن عصابات المستوطنين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بزجاجات حارقة وأشعلوا فيها ألسنة النيران.

واقتحمت  قوات كبيرة من الاحتلال حي عين اللوزة من عدة محاور، وشرعت بإطلاق قنابل الغاز السامة، وردّ الشبان عليها بالحجارة في مواجهات امتدت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، لم يُبلّغ خلالها عن اعتقالات أو إصابات مباشرة.

#اعتقال #القدس #مواجهات

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