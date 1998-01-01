جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سفير إسرائيلي يناشد مغنية نيوزيلندية لقاءه بعد إلغائها حفلا في تل أبيب

الخميس 28 ديسمبر 2017 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير إسرائيلي يناشد مغنية نيوزيلندية لقاءه بعد إلغائها حفلا في تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

دعا السفير الإسرائيلي في نيوزيلندا أمس الأربعاء نجمة البوب النيوزيلندية لورد للاجتماع معه بعد أن ألغت حفلا لها كان مقررا في تل أبيب.

وقال السفير يتسحاق جربرج في رسالة مفتوحة، إنه لمن المؤسف أن الحفل ألغي وأن مقاطعة بلاده تمثل "عدوانا وتعصبا".

وأضاف في تدوينة على صفحة السفارة في موقع "فيسبوك": "أدعوك للقائي شخصيا للحديث عن إسرائيل وإنجازاتها ودورها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

ولم يرد ممثلون عن لورد بعد على طلبات للتعقيب بشأن ردها أو إن كانت ترغب بلقاء السفير.

وكان من المقرر أن تحيي المغنية، البالغة من العمر 21 عاما، حفلا في تل أبيب في يونيو/حزيران، في إطار جولة عالمية للترويج لألبومها (ميلودراما)، الذي احتل المركز الثاني في قوائم الألبومات.

وطالبها نشطاء بإلغاء الحفل، ودعوها في رسالة مفتوحة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول للانسحاب، في إطار حركة المقاطعة احتجاجا على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

المصدر: رويترز

#سفير إسرائيلي #لقاء #مقاطعة #مغنية نيوزيلندية

أخبار ذات صلة

مغنية بريطانية

مغنية بريطانية داعمة لفلسطين تلغي حفلا بسبب تعرضها لتهديدات

المغنية العالمية

المغنية العالمية "لورد" تقاطع إسرائيل وتلغي حفلا بتل أبيب

مغنية

مغنية تركية تُثير ضجة بين جمهورها!

موجة سخط في الجزائر من مغنية أدت مقاطع باللغة العبرية

مغنية كويتية توجه شتائم بالجملة للعرب والمسلمين

مغنية

محكمة ستحقق بانتحار مغنية بريطانية في فندق قطري!

الأكثر قراءة اليوم

نائب رئيس اركان جيش الاحتلال "جولان" : الانقسام الفلسطيني معجزة لأمن اسرائيل

نتنياهو و ليبرمان يتوعدان حماس وحزب الله بحرب ضروس

شقيقة البغدادي: هكذا وصلوا إلى أخي!

الاحتلال: اردوغان قرر ان يصبح سيد البحر الاحمر بسيطرته على جزيرة سواكن السودانية

صحيفة تركية تكشف تحركات أردوغان في الكواليس حول القدس

المواطن المصري المسحول في الأردن يفارق الحياة.. والقاهرة تعلق

إكذوبة البحث عن قيادة بديلة... د.سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

ترامب والرئيس عباس

السؤال الذي رفض ترامب الإجابة عنه وأغلق الهاتف مع عباس.. تفاصيل المكالمة الأخيرة بينهما

الاحمد وهنية

هاتف قيادة حماس.. الأحمد يلتقي مسؤولين مصريين مكلفين بملف المصالحة لتذليل العراقيل

جيش الاحتلال - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي : يجب التعامل بحزم مع الاوضاع القابلة للانفجار في غزة

تجدد المفاوضات بين إسرائيل والأردن بخصوص "قناة البحرين"

وفد امني مصري- ارشيف

تحركات جديدة لإعادة الوفد الأمني المصري إلى غزة للإشراف على عملية "تسليم وتمكين" الحكومة

الاتصالات الفلسطينية