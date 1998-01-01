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رسالة ترحيب بالوصول للأراضي الفلسطينية في مطار اللّد الإسرائيلي

الخميس 28 ديسمبر 2017 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة ترحيب بالوصول للأراضي الفلسطينية في مطار اللّد الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

تفاجأ مسافرون لديهم اشتراكات في شركة الاتصالات الإسكندنافية "Telenor" عند هبوط الطائرة التي تقلهم في مطار اللد، بتلقي رسالة ترحيب "أهلا وسهلا بالقادمين إلى فلسطين".

وأوضخت الصحيفة الإسرائيلية "يسرائيل هيوم"، أن إحدى المسافرات على هذه الرحلة أرسلت استفسارا لـ"Telenor" بخصوص الرسالة ، وتلقت ردا يفيد بأنه "إذا كان المشترك قريبا من الحدود الفلسطينية فإن هاتفه النقال سيرتبط بالشبكة الفلسطينية، وحينها سيكون من الطبيعي تلقي مثل هذه الرسالة.

وفي يونيو 2015 قال كابتن الخطوط الجوية الإيطالية "Alitalia" عبر مكبرات الصوت لركاب الطائرة التي يقودها، بعد أن هبطت في مطار اللد الإسرائيلي الدولي "أهلا وسهلا بكم على الأراضي الفلسطينية"، ما تسبب بحدوث فزع وضجة كبيرة لدى ركاب الطائرة وموظفي المطار الإسرائيلي.

وقامت هيئة المطارات الإسرائيلية حينها بإرسال طلب إلى المقر الرئيسي لشركة "Alitalia" في روما، بتفسير ما فعله الطيار،  وردت شركة الطيران الإيطالية بأنها ستمنع الطيار من قيادة الطائرات المتجهة إلى إسرائيل.

#رسالة ترحيب #الأراضي الفلسطينية #مطار اللّد

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