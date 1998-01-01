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جيش الاحتلال يعتقل شابين خلال مواجهات في قلنديا

الخميس 28 ديسمبر 2017 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة - سما -

افادت مصادر امنية بان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شابين على الأقل، خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فجر اليوم الخميس، واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

  الشابان هما راشد خالد حمد، وأحمد خالد عبد الرؤوف، في الوقت الذي أمطرت فيه شوارع وحارات وأزقة المخيم بقنابل الصوت الحارقة، والغازية السامة، والأعيرة النارية، للرد على شبان المخيم، الذين تصدوا لاقتحامات الاحتلال بالحجارة.

 وداهمت قوات الاحتلال عددا كبيرا من منازل المواطنين بالمخيم بحجة البحث عمّا أسمته بـ"المطلوبين"، لأجهزتها، قبل أن تنسحب بعد ان نكلت بالسكان.

#اعتقال #القدس #قلنديا

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