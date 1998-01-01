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يلدريم: محمد بن سلمان في تركيا قريبا!

الخميس 28 ديسمبر 2017 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يلدريم: محمد بن سلمان في تركيا قريبا!



الرياض / وكالات /

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأربعاء، إن ولي العهد السعودي، وزير الدفاع محمد بن سلمان، سيزور تركيا قريبا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها يلدريم من العاصمة السعودية الرياض، التي يجري إليها زيارة رسمية.

وأكد يلدريم أن زيارته كانت مثمرة للغاية، رغم أنها كانت قصيرة.

وأضاف يلدريم أن "تركيا والسعودية دولتان محوريتان بالنسبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول".

يشار إلى أن العلاقة بين البلدين شهدت فتوراً خلال الفترة الماضية على خلفية مقاطعة دول الخليج لقطر وعزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، واختلافهما على العديد من ملفات المنطقة.

#يلدريم #محمد بن سلمان #تركيا

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