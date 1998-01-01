أبو مرزوق يستنكر قانون عراقي يجرد اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم

غزة/سما/

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، التشريع العراقي القاضي بتجريد اللاجئين الفلسطينيين في العراق من حقوقهم المكتسبة.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له مساء الأربعاء إن القرار العراقي مستهجن ويتنافى مع شيم الشعب العراقي الأصيل، ويتزامن مع مساعٍ صهيونية لتصفية قضية اللاجئين، واستمرار مرفوض لاستهدافهم الذي بدأ منذ الحرب على العراق عام 2003 ولم ينتهِ إلى اليوم.

وكانت السلطات العراقية قد ألغت القرار 202 الذي صدر عام 2001 وينص على أن يُعامل اللاجئون الفلسطينيون معاملة المواطن العراقي ما عدا الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية، ويحق لهم استخراج هويات تعريفية ووثائق سفر، وإعفاء من رسوم دخول المدارس والكليات، وتأمين العلاج المجاني ومنح سكن مجاني.