جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو مرزوق يستنكر قانون عراقي يجرد اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم

الخميس 28 ديسمبر 2017 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يستنكر قانون عراقي يجرد اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم



غزة/سما/

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، التشريع العراقي القاضي بتجريد اللاجئين الفلسطينيين في العراق من حقوقهم المكتسبة.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له مساء الأربعاء إن القرار العراقي مستهجن ويتنافى مع شيم الشعب العراقي الأصيل، ويتزامن مع مساعٍ صهيونية لتصفية قضية اللاجئين، واستمرار مرفوض لاستهدافهم الذي بدأ منذ الحرب على العراق عام 2003 ولم ينتهِ إلى اليوم.

وكانت السلطات العراقية قد ألغت القرار 202 الذي صدر عام 2001 وينص على أن يُعامل اللاجئون الفلسطينيون معاملة المواطن العراقي ما عدا الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية، ويحق لهم استخراج هويات تعريفية ووثائق سفر، وإعفاء من رسوم دخول المدارس والكليات، وتأمين العلاج المجاني ومنح سكن مجاني.

 

#العراق #فلسطينيين #ابو مرزوق

أخبار ذات صلة

الرئيس العراقي

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

بشارة الراعي - ارشيف

البطريرك الماروني "الراعي" يدعو لرحيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

نادي الاسير- ارشيف

نادي الأسير: يستنكر تصريحات العجرمي ويطالب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

امن السلطة الفلسطينية - ارشيف

إعلام الأسرى يستنكر اعتداء أمن السلطة على زوجة الأسير القيادي في حماس جمال الهور

السنوار وهنية - ارشيف

السنوار وهنية من مخيمات اللاجئين يقودان حماس نحو الوحدة

احمد جبريل

ابو مرزوق يلتقي بأحمد جبريل في بيروت

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : معجزة في رام الله

مصادر لـ"سما" : الحكومة تقرر ارجاع 50 ميجاوات من خط الكهرباء الاسرائيلي المغذي للقطاع

تفاصيل عن "صفقة القرن" يكشفها مسؤولون فلسطينيون و غربيون

نتنياهو و ليبرمان يتوعدان حماس وحزب الله بحرب ضروس

عبدالله بالخير يعترف: تزوجت هيفاء وهبي ولهذا السبب انفصلنا!؟

شقيقة البغدادي: هكذا وصلوا إلى أخي!

الاحتلال: اردوغان قرر ان يصبح سيد البحر الاحمر بسيطرته على جزيرة سواكن السودانية

الأخبار الرئيسية

ترامب والرئيس عباس

السؤال الذي رفض ترامب الإجابة عنه وأغلق الهاتف مع عباس.. تفاصيل المكالمة الأخيرة بينهما

جيش الاحتلال - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي : يجب التعامل بحزم مع الاوضاع القابلة للانفجار في غزة

تجدد المفاوضات بين إسرائيل والأردن بخصوص "قناة البحرين"

وفد امني مصري- ارشيف

تحركات جديدة لإعادة الوفد الأمني المصري إلى غزة للإشراف على عملية "تسليم وتمكين" الحكومة

يائير جولان - ارشيف

نائب رئيس اركان جيش الاحتلال "جولان" : الانقسام الفلسطيني معجزة لأمن اسرائيل

الاتصالات الفلسطينية