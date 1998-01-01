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المواطن المصري المسحول في الأردن يفارق الحياة.. والقاهرة تعلق

الخميس 28 ديسمبر 2017 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المواطن المصري المسحول في الأردن يفارق الحياة.. والقاهرة تعلق



عمان / وكالات /

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أمس الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، وفاة أحد مواطنيها العاملين بالأردن، بعد أيام من الاعتداء عليه.

وقالت الوزارة، في بيانٍ، إن "سفارة مصر بالأردن، أفادت أن المواطن المصري علي السيد مرسي، الذي تعرَّض لاعتداء من قبل أردنيين، توفي مساء (الأربعاء)، وسيتم إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمتوفَّى صباح (الخميس)".

وأشارت السفارة، بحسب البيان إلى أن "مكتب التمثيل العمالي يتابع نتائج آخر التحقيقات في القضية المعروضة حالياً على المدعي العام (الأردني) للتحقيق فيها".

والأحد الماضي، قالت الخارجية المصرية، إن المواطن علي السيد، تعرَّض لاعتداء من قبل مواطن أردني، إثر مشاجرة بينهما على مبلغ مالي، بمحافظة الزرقاء الأردنية، وحالته الصحية غير مستقرة نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة".

وأفادت وقتها بأنه تم إلقاء القبض على المشكو في حقه ومعه 5 أفراد أردنيين، وطبقاً لما جاء بالتقرير الطبي فإنه تم توجيه تهمة الشروع في القتل ضد الشخص المعتدي، وإحالته –والعاملين معه بصفتهم شهوداً– إلى مدعي عام محافظة الزرقاء.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الأردنية بشأن الأمر حتى الساعة 19.25 تغ.

وكانت السفارة المصرية في الاْردن قد أعلنت أنها تابعت واقعة الاعتداء على المواطن المصري، منذ اليوم الأول لدخوله مستشفى جبل الزيتون، في 22 ديسمبر/كانون الأول، بمدينة الزرقاء، وحتى وفاته الأربعاء إثر مضاعفات الكسور في الجمجمة، وما أحدثته من نزيف داخلي.

وأضافت أنها تتابع الحالة الإنسانية لهذه الواقعة من عدة زوايا، بما فيها الانتهاء من إجراءات تجهيز ونقل الجثمان على نفقة الدولة إلى أرض الوطن، عقب الحصول على موافقة كل من الطبيب الشرعي ومدعي عام مدينة الزرقا، بحسب موقع العربية نت.

وأكدت السفارة أنها تتابع مع المكتب العمالي، والمستشار القانوني للسفارة ملف التعويضات الخاص بالمواطن المتوفَّى، كذلك تتابع سير التحقيقات مع الجهات الأردنية المعنية، ونوهت إلى أن المتهم الرئيسي محتجز في السجن على ذمة القضية.

وأكدت السفارة أنها ستواصل المتابعة مع #الجهات_الأردنية المسؤولة، من أجل الحصول على كافة مستحقات المواطن، وضمان توقيع العقوبة اللازمة على الشخص المسؤول عن هذه الجريمة النكراء.

#المواطن المصري #المسحول #الاردن

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