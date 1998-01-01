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فشل أمني كبير.. صور: رشق سيارة جلعاد اردان بالحجارة والزجاجات الحارقة في ابوديس

الخميس 28 ديسمبر 2017 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فشل أمني كبير.. صور: رشق سيارة جلعاد اردان بالحجارة والزجاجات الحارقة في ابوديس



القدس المحتلة / سما /

اصيبت سيارة وزير الامن الاسرائيلي جلعاد اردان امس باضرار بالغة جراء رشقها بالزجاجات الحارقة والحجارة اثناء جولة له في بلدة ابو ديس جنوب شرق القدس .

وقال موقع 0404 ان طلبة جامعة القدس "ابو ديس" رصدوا سيارة وزير الامن الاسرائيلي اردان ونجحوا باصابتها.

وافاد مكتب وزير الامن في دولة الاحتلال، ان هذا الحدث يدل على ضرورة التعامل بحزم تجاه "راشقي الحجارة" .

وافاد ضابط في شرطة الاحتلال ان سيارة اردان اصيبت باضرار رغم انها مصفحة، ووصف ان ما جرى بالفشل الامني الكبير رغم التخطيط المسبق للزيارة

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