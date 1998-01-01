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إسرائيل تنشيء صندوقاً لمساعدة دول العالم الثالث كي تحظى بتأييدها

الخميس 28 ديسمبر 2017 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تنشيء صندوقاً لمساعدة دول العالم الثالث كي تحظى بتأييدها



القدس المحتلة / سما /

 ذكر تقرير إخباري، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل سوف تنشئ "صندوقاً لمساعدة دول العالم الثالث".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"نقلا عن القناة الثانية التلفزيونية، أن الصندوق سوف يقدم مساعدات بملايين الدولارات لخمسين دولة في جميع انحاء العالم.

وقالت، إن الصندوق يمكن أن يساعد إسرائيل على كسب الدعم من مزيد من الدول في جميع انحاء العالم خلال المزيد من عمليات التصويت في الأمم المتحدة بعد تصويت رئيسي بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل .

كانت الأمم المتحدة قد اصدرت قرارا، باغلبية 128 صوتا مقابل تسعة أصوات وامتناع 38 دولة عن التصويت، أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

#إسرائيل #صندوق #مساعدة #دول العالم الثالث

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