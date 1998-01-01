الاحتلال يعتقل 14 مواطنا واقتحام الف مستوطن لقرية كفل حارس قرب سلفيت

رام الله /سما/

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ان قواته اعتقلت 14 فلسطينيا خلال اقتحام مدن وقرى في الضفة الغربية فجر اليوم .

واستولت قوات الاحتلال على اموال قدرت بالاف الشواقل خلال مداهمة قرية الجلمة وصادرت سيارة استخدمت لنقل الاموال الى عائلات وفق ما ذكر بيان جيش الاحتلال .

و اقتحم 1000 مستوطن الليلة الماضية مجمع "قبر يهوشوع بن نُون "في قرية كفل حارس في سلفيت لاداء صلوات تلمودية , وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التي اشتبكت مع الشبان حيث اندلعت مواجهات دون وقوع اصابات .

واقتحم المستوطنون منطقة المقامات والأضرحة وسط كفل حارس، وأداوا طقوسا تلمودية في مقامات: النبي كفل، والنبي نون، والنبي يوشع.

وأوضح الاهالي بأن عملية انتقال المستوطنين كانت مشيا على الأقدام من المدخل الرئيس للبلدة إلى منطقة المقامات ترافقت مع صراخ عال، وطرق الطبول، والرقص، والأهازيج.