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جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

الخميس 28 ديسمبر 2017 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية اليوم الخميس، إنّ قوات الاحتلال داهمت منازل واعتقلت العديد من المواطنين في ساعات من فجر اليوم.

وأفادت المصادر، أنّ 14 مواطناً  اعتقلوا خلال حملات دهم واعتقال نفذتها قوات الاحتلال الضفة المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بعد مداهمات ومواجهات في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، وبلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

واقتحمت  قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مخيم قلنديا، حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما أطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية بكثافة داخل المخيم.

فيما اعتقل الشاب راشد خالد حمد والشاب أحمد خالد عبد الرؤوف، بعد مداهمة منزليهما والقيام بأعمال التخريب والتفتيش، كما قام بالتخريب مركبات للمواطنين في المخيم.

وفي بلدة سلواد، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رشاد محمد حماد والشاب رأفت رضوان حامد، كما سلمت الشاب محمد عمر حامد تبليغا لمراجعة المخابرات.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس شابا من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

كما اقحمت قوات الاحتلال منطقة الاتحاد في نابلس، واعتقلت الشاب كامل يوسف الباشا، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بناية البدوي.

واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

#احتلال #اعتقالات

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