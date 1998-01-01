الدويش يشكر السلطات السعودية على اللحم المسلوق اثناء اعتقاله بفندق “الريتز″

الرياض /وكالات/

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بكثافة سعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية وهو يبلغ المهنئين له بأنه عومل بشكل لائق.

وظهر الدويش في شريط الفيديو وهو يستقبل المهنئين بسلامته مشيدا بكرم الديوان الملكي السعودي ولطف المعاملة اثناء الإحتجاز.

وشكر دويش بصورة خاصة وحدة الشئون الخاصة العسكرية التابعة للديوان الملكي على اطباق اللحم المسلوق التي كانت تقدم له ولبقية المحتجزين ليلا نهارا.

وقال بان المعاملة كانت طيبة.

ويبدو ان المعني غادر التوقيف مع دفعة من 23 محتجزا في فندق الريتز الشهير حيث تم الافراج عنهم حسب صحيفة عكاظ.