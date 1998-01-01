النيابة الاسرائيلية تطلب المؤبد 4 مرات لمنفذ عملية "حلميش"

طلب المدعي العام في محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية فرض عقوبة السجن مدى الحياة على الاسير عمر العبد (20 عاما) بتهمة قتل ثلاثة مستوطنين اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة في تموز/يوليو الماضي.

ودانت محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية العبد (20 عاما) بقتل ثلاثة مستوطنين بعدما تسلل في مستوطنة "حلميش" المقامة في محافظة رام الله وذلك في 21 تموز/يوليو 2017.

وطلب المدعي العسكري الاسرائيلي إنزال أربع عقوبات سجن مدى الحياة بالفلسطيني، وستصدر المحكمة حكمها لاحقا.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش افيغدور ليبرمان طالبا بالاعدام لعمر العبد.