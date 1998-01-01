الرياض : الافراج عن رجل الاعمال "الصانع" من الريتز كارلتون

رويترز -

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، أن رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الصانع، الذي تورطت الإمبراطورية التجارية المملوكة لعائلته في نزاع بشأن ديون بمليارات الدولارات، جرى الإفراج عنه من مقر احتجازه في المنطقة الشرقية في المملكة، مشيرة الى أن الإفراج عن الصانع، يأتي في الوقت الذي تعزز فيه الحكومة جهودها لإيجاد شركة تدير المستشفى الذي تمتلكه أسرته، والذي يضم 750 سريرا، وهو مسعى سلط الضوء على جهود المملكة الرامية إلى جلب مستثمرين من الخارج لقطاع الرعاية الصحية.

وأوضحت المصادر، أنه جرى الإفراج عن الصانع الأسبوع الماضي بعدما كان قد جرى احتجازه في أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب عدم سداد ديون مرتبطة في جزء منها، على الأقل، بالمستشفى. كماجرى إلغاء أمر بإلقاء القبض على أخيه مشعل للسبب ذاته، كان قد صدر في تشرين الأول.

ولفتت المصادر، الى أن لجنة خاصة شكلتها الحكومة لإيجاد حلول لمستقبل المستشفى خلصت إلى أنه يجب تشغيل المستشفى تحت توجيه وزارة الصحة لمدة سبع سنوات.والعائد سيتم إيداعه في حساب المحكمة التي تتولى تصفية مجموعة سعد، وهي الشركة العائلية المالكة للمستشفى، فيما لم ترد وزارة العدل على طلب للتعقيب".