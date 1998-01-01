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وزيرة الثقافة الإسرائيلية للزعبي: إذهبي إلى غزة يا خائنة

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الثقافة الإسرائيلية للزعبي: إذهبي إلى غزة يا خائنة



القدس المحتلة/سما/

هاجمت ميري ريجف، وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية،النائب العربية في الكنيست، حنين الزعبي، وذلك خلال نقاش داخل الكنيست اليوم الأربعاء.

وقالت ريجب للزعبي: "لقد تعودت أنت وأصدقاؤك مثل عزمي بشارة على العمل ضد إسرائيل والتمتع من الأموال التي نقدمها لكم للسفر حول العالم ونزع الشرعية عن الدولة وهذا فقط يمكن أن يحدث في إسرائيل فقط".

  وأضافت ريجب: "وجودك في إسرائيل وصمة عار للديمقراطية الإسرائيلية وكان من الأجدى إخراجك على سفينة مرمرة وإبعادك من هناك". وتابعت "أذهبي إلى غزة يا خائنة لنرى كيف سيعاملونك هناك وإن كانوا سيمكنونك من قول الأكاذيب التي تقولينها في دولة إسرائيل".

تجدر الإشارة إلى أن جلسة الكنيست اليوم كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون "قانون التوصيات"، الذي قد يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحاكمة في قضايا فساد تحقق الشرطة معه فيها منذ نحو عام.

وقد صادق الكنيست الاثنين الماضي بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي ينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات الهامة للمدعي العام، دون إرفاقها بتوصية لفتح مسار قضائي بالملف من عدمه.

ويحق للشرطة طبقا لمشروع القانون، أن تقدم توصيات إلى النيابة العامة في ملفات التحقيقات التي تجريها مع المواطنين العاديين فقط، إلا أنه يحظر عليها نشرها.

المصدر: وكالات

#ريجيف #الزعبي #خائنة #غزة

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