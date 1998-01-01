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القواسمي: على حماس قراءة الاتفاق الموقع برعاية مصرية بدقه وتنفيذه دون محاولات للالتفاف

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: على حماس قراءة الاتفاق الموقع برعاية مصرية بدقه وتنفيذه دون محاولات للالتفاف



رام الله/سما/

اكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي، ان بعض قادة حماس يحنون الى العودة الى مربع الردح الاعلامي دون اكتراث لما يجري في القدس، الامر الذي لن ننجر اليه مطلقا، احتراما لشهدائنا وأسرانا لشعبنا وقضيتنا ،وتحديدا لما يجري في عاصمتنا القدس، ولإصرار حركة فتح على جعل البوصلة موجهه الى المكان الصحيح " انهاء الاحتلال عن أرض دولتنا وعاصمتها القدس

وطالب القواسمي في بيان صحفي وصل " سما": نسخة عنه، حركة حماس الى عدم تصدير مشاكلها وتحميلها للآخرين دون  وجه حق، وعليها قراءة الاتفاق الموقع برعاية مصرية بدقه وتنفيذه دون محاولات للالتفاف عنه، أو إتهام الاخرين جزافا، وخلق أزمة مفتعلة في ظل ما نوجهه من تحديات كبيره تحديدا في القدس

وشدد على إصرار الرئيس محمود عباس وحركة فتح والحكومة على انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي في القاهرة دون مواربه او مجاملات فارغه

#حماس #فتح #عباس

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