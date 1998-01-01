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اردوان يعلن ان القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين

المستشار النمساوي يؤكد اعتراف حكومته بيهودية دولة اسرائيل

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار النمساوي يؤكد اعتراف حكومته بيهودية دولة اسرائيل



رام الله /سما/

صرح المستشار النمساوي (سيباستيان كورتس) بانه ينوي تبديد الشكوك الإسرائيلية حول حكومته الجديدة مشيرًا الى أنها أول حكومة نمساوية تعترف بوضوح في يهودية دولة إسرائيل. 
واكد المستشار كورتس في حوار مع صحيفة (إسرائيل هايوم) انه يهتم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين . 
وعقب المستشار النمساوي على تصويت بلاده في الأمم المتحدة ضد قرار الاعتراف الأمريكي بأورشليم القدس عاصمة لإسرائيل قائلًا إن بلاده تتمسك بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يرى وجوب اتخاذ قرار بشأن المدينة في اطار مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب اردوان ان القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين مشيرا الى ان العالم الإسلامي متفق على هذه النقطة.
وأضاف ان بلاده عينت قنصلا عاما ليقوم بدور السفير لدى فلسطين في القدس الشرقية .
ورأى اردوان ان عشر دول تريد ان تنقل سفارتها في إسرائيل الى المدينة مضيفا انها لا تستطيع ان تتحدى الارادة الدولية بهذا الصدد.

#(سيباستيان كورتس) #القدس #النمسا #اردوغان

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