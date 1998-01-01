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مشعل يدعو من المغرب للضغط على واشنطن لثنيها عن قرار ترامب

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل يدعو من المغرب للضغط على واشنطن لثنيها عن قرار ترامب



القدس المحتلة / سما /

دعا خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من المغرب الشقيق إلى ممارسة مختلف أشكال الضغط على الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ قرار نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

وقال مشعل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء عقب مباحثات مع عدد من زعماء الأحزاب السياسية في المغرب، تناولت التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، إنه يتعين على الدول العربية أن تستشعر أن قضية القدس هي قضيتها ومسؤوليتها التاريخية والسياسية والدينية.

وأكد على ضرورة التحرك السياسي والدبلوماسي والشعبي والجماهيري، داعياً  إلى توظيف كل أوراق القوة والضغط والعلاقات المختلفة للضغط على الإدارة الأمريكية حتى تتراجع عن هذا القرار.

وأشاد مشعل بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار ترامب، لافتا إلى أن هذا التصويت عزل الإدارة الأمريكية وأكد أن المجتمع الدولي حريص على احترام مبادئ ومقتضيات مفاوضات إقرار السلام في الشرق الأوسط.

وبدأ مشعل الثلاثاء زيارة إلى المغرب، هي الثانية من نوعها للمملكة بعد زيارة أولى في العام 2012 لحضور مؤتمر حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ويرأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية المدينة المقدسة.

#مشعل #المغرب #واشنطن #ترامب

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