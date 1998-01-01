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اجتماع وفد وزاري عربي بشأن القدس الشهر المقبل

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع وفد وزاري عربي بشأن القدس الشهر المقبل



وكالات/سما/

علن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي، الأربعاء، أن الوفد الوزاري العربي المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في التاسع من الشهر الجاري، والمعني بالقرار الأميركي بشأن القدس سيعقد اجتماعا في الأردن يوم 6 من الشهر المقبل بدعوة من رئاسة القمة العربية .

وقال زكي في مؤتمر صحفي في القاهرة حول حصاد العام 2017 لنشاطات جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الوفد الوزاري العربي يضم وزراء خارجية كل من: فلسطين، ومصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .

وذكر أنه من الوارد أيضا، عقد قمة عربية استثنائية لبحث الإعلان الأميركي بشأن القدس، مشيرا إلى أن موضوع عقد القمة ورد ذكره في قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير، ويبقى ذلك قرارا بيد الدول العربية.

وقال زكي إن الاجتماع الأول للوفد الوزاري العربي الذي سيعقد في عمّان، سيناقش إمكانية عقد قمة عربية استثنائية بشأن الإعلان الأميركي حول القدس، مشيرا إلى أن القمة العربية الدورية ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

وأضاف: لدينا قمة عربية دورية في الرياض، وعقد قمتين عربيتين في غضون شهرين مسألة ليست سهلة، مشيرا إلى أن التعامل مع الإعلان الأميركي بشأن القدس أمر يحتاج إلى نفس طويل وليس إلى قرارات متعجلة لا تتابع بالشكل المطلوب ولا تؤدي إلى النتائج المرجوة.

#القدس #عاصمة #اجتماع #العرب

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