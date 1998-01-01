نتنياهو و ليبرمان يتوعدان حماس وحزب الله بحرب ضروس

القدس المحتلة / سما /

توعد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، حماس وحزب الله بمواجهة ضروس في حال اندلعت أي مواجهة قريبا.

وقال نتنياهو خلال حفل تخريج طيارين إسرائيليين جدد في قاعدة هاتزرييم الجوية "ما زلنا نواجه تحديات كبيرة في الشمال والجنوب .. لن نسمح لإيران بأن تنشئ وجود لنفسها في سوريا من أجل إيذائنا".

وتطرق للوضع بغزة قائلا "الهدوء في غزة يعتمد على غزة نفسها .. لن نسمح بتصعيد من حماس أو أي كيان إرهابي آخر .. سنستخدم كل وسائل الدفاع عن سيادتنا وأمننا".

فيما قال ليبرمان من القاعدة ذاتها "إذا بدأت معركة في الشمال فسنضرب بقوة أكبر مما كانت في الماضي .. هجماتنا ستكون صعبة جدا .. قواتنا الجوية ستكون قوات ساحقة كما كانت سابقا وفي السنوات المقبلة ستواجهنا تحديات لم تكن سابقا ولم نواجهها أبدا".