الاحتلال يقرر الإفراج عن الطفل الجنيدي بكفالة الى حين استكمال محاكمته

القدس المحتلة / سما /

قررت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، الإفراج عن الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي (16 عاما)، بكفالة مالية، لحين استكمال محاكمته، بعد تراجع النيابة العامة عن الاستئناف الذي تقدمت به ضد قرار سابق بالإفراج عنه.

وأفادت محامية الطفل الجنيدي أروى حليحل، أن المحكمة، قررت اليوم الأربعاء، الافراج المؤقت، عن الطفل الجنيدي بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيقل ( 2860 دولار)، بعد أن تراجعت النيابة عن استئنافها.

وكانت النيابة الإسرائيلية، قد قدمت الأحد الماضي، طلب استئناف على قرار المحكمة الإفراج عن الجنيدي بكفالة لحين استكمال محاكمته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل الجنيدي في السابع من الشهري الجاري، في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجًا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.