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الصحة تقرر إعفاء مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا من رسوم العلاج

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تقرر إعفاء مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا من رسوم العلاج



رام الله/سما/

أصدر وزير الصحة جواد عواد، قرارا يقضي بإعفاء مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا من رسوم العلاج والفحوصات المخبرية، التي تجرى داخل مراكز الوزارة.

وقال عواد، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي انسجاما مع رؤية الوزارة وسياسة الحكومة للتخفيف من الأعباء المالية والنفسية عن المرضى المصابين بالأمراض المزمنة.

 وكان وزير الصحة أصدر قرارات سابقة بإعفاء مرضى زراعة الكلى من رسوم العلاج داخل مرافق الوزارة، إضافة إلى إعفاء من يحاول الانتحار من دفع رسوم العلاج، ورعاية تلك الحالات من الناحية النفسية، وإعفاء النساء "المعنفات" من رسوم التقارير الطبية من المستشفيات الحكومية.

#مرض #ثلاسيميا #الصحة #الهيموفيليا

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