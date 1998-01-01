جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأركان الروسية: معظم الذين تدربهم واشنطن في سوريا دواعش

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأركان الروسية: معظم الذين تدربهم واشنطن في سوريا دواعش



موسكو/وكالات/

أكد فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة الروسية أن وسائل الرصد والاستطلاع الروسية خلصت إلى أن واشنطن تستخدم مطار التنف السوري لتدريب الإرهابيين ومعظمهم دواعش فارّون من الرقة.

وفي حديث للصحفيين، قال: "تفيد المعلومات التي جمعناها عبر الأقمار الاصطناعية وبوسائل استطلاع أخرى بوجود مئات المسلحين المتدربين في قاعدة التنف المتمتعة بموقع جغرافي متميز على الحدود بين سوريا والأردن والعراق، وتمثل ملاذا لعناصر مختلف الزمر المتشددة ومعظمهم من مبايعي "داعش".

واضاف"المتدربون في التنف عموما، دواعش لكنهم صاروا يتلوّنون بعد مكافحتنا لهم، وينشطون تحت مسميات جديدة بينها "الجيش السوري الحر الجديد" وغيره، فيما تكمن مهمتهم الرئيسية في زعزعة الوضع في سوريا".

وتابع"التنف ليست القاعدة الأمريكية الوحيدة التي يدرّب فيها الأمريكيون المسلحين، حيث يستخدمون معسكر الشدادي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وهذا ما سبق لمركز حميم الروسي للمصالحة في سوريا وأعلنه مؤخرا".

وقال "لن نسمح بخروج المسلحين الأجانب من القتال أحياء ليغادروا إلى إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا. لن نتيح لهم ذلك".

وعلى صعيد قدرة الجيش السوري على صد الدواعش في سوريا إذا ما عاودوا هجماتهم، قال غيراسيموف: "لم يتبق في سوريا أي أثر لـ"داعش"، وعموما نحن درّبنا الجيش السوري الذي استعاد قواه وصار قادرا بنفسه على مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة أراضي بلاده وسيادتها. وإذا ما اقتضى الأمر فإننا سنؤازر الجيش السوري على الفور من حميميم".

المصدر: "موسكوفسكايا برافدا"

#دواعش #روسيا #التنف

أخبار ذات صلة

سكان: سوريا تخلي معظم مباني الجيش في دمشق

سوريا.. داعش يسيطر على معظم احياء مخيم اليرموك

أوباما: واشنطن سترد على القرصنة الروسية في الانتخابات

تقرير : سيناريو المواجهة السعودية الروسية في سوريا “لم يعد خيالا”

إسرائيل تكتشف مخبأ سرياً للصواريخ الروسية في سوريا

طائرة امريكية تُحلق بالقرب من القواعد الروسية فى سوريا

الأكثر قراءة اليوم

من هو السوداني الذي زاره أردوغان في منزله بالخرطوم؟

وزير المالية يؤجل زيارته للمرة الثانية التي كانت مقررة الى قطاع غزة

فيديو: السفارة الإسرائيلية في القاهرة تشكر "زيدان على تصريحاته بشأن القدس والاقصى

مقتل شاب من خانيونس اثناء قتاله في صفوف داعش بسوريا

يعالون يعترف ويكشف تفاصيل جديدة : أعدمت أبو جهاد برصاصة بالرأس

إحالة أمراء أردنيين للتقاعد من الجيش.. ماذا قال لهم الملك؟

صحيفة: اتصالات أميركية غير مباشرة مع الرئيس عباس لإقناعه بالعودة للمسار السياسي

الأخبار الرئيسية

يائير جولان - ارشيف

نائب رئيس اركان جيش الاحتلال "جولان" : الانقسام الفلسطيني معجزة لأمن اسرائيل

نتنياهو و ليبرمان

نتنياهو و ليبرمان يتوعدان حماس وحزب الله بحرب ضروس

كهرباء - غزة

مصادر لـ"سما" : حكومة التوافق تقرر ارجاع 50 ميجاوات من خط الكهرباء الاسرائيلي المغذي لقطاع غزة

الرئيس عباس

يديعوت : معجزة في رام الله

القدس- ارشيف

تفاصيل عن "صفقة القرن" يكشفها مسؤولون فلسطينيون و غربيون

الاتصالات الفلسطينية