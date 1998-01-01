قرقاش: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة

دبي / وكالات /

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره، بل "عواصمه مجتمعة".

وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد قرقاش أن النظام العربي في مأزق، مشيرا إلى أن الحل يكون في التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة.

هناك عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرّد العربي مطلوب وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري.

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى أنه، وفي ظل التنافس الجيواستراتيجي الجاري تكون الحاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحور العربي وعموديه الرياض والقاهرة.