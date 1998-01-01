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الاحتلال: اردوغان قرر ان يصبح سيد البحر الاحمر بسيطرته على جزيرة سواكن السودانية

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: اردوغان قرر ان يصبح سيد البحر الاحمر بسيطرته على جزيرة سواكن السودانية



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر إسرائيلية عن ان جزيرة سواكن التي أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم وضعها تحت إدارة تركيا على بعد 50 كم من ميناء بورت سودان مقابل جدة تمسك بعصب الحياة المصري "قناة السويس" في مصر و موانئ السعودية كما يمكن التحكم منها بكثير من المجريات في اليمن و إرتيريا و الصومال حيث تتواجد دول التحالف العربي .

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان أردوغان قرر تسيد البحر الأحمر وان حصوله على الجزيرة السودانية يعرض تحركات القطع البحرية الإسرائيلية للخطر ويضعها تحت رقابة مباشرة ومن شان ذلك ان يعرض الحركة الملاحية في البحر الأحمر والمتجه نحو قناة السويس الى خطر شديد حسب زعمها.

#اردوغان #سواكن

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