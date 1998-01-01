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واتساب يودع هذه الهواتف إلى الأبد

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب يودع هذه الهواتف إلى الأبد



وكالات / سما /

بعد أيام، وتحديدا مع بداية العام الجديد، سيجد عدد من مستخدمي تطبيق التراسل "واتساب"، أنفسهم غير قادرين على استخدامه، ومن دون رجعة.

التطور المنتظر، والمزعج بالقطع للكثيرين، لن يكون مفاجئا، فقد أعلن عنه القائمون على التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان، منذ شهور، مع توضيح أسبابه التقنية.

ووفقا لموقع "دايلي ميرور" فإن التطبيق الشهير أعلن أنه "يرنو إلى السنوات السبع المقبلة، ويريد التركيز على أنظمة تشغيل الهواتف التي تستخدمها الغالبية العظمى منا".

وبناء على ما سبق فإن أي هاتف بلاك بيري يعمل بنظامي تشغيل بلاك بيري او اس أو بلاك بيري 10 لن يستطيع التعامل مع واتساب بداية من العام الجديد.

ورغم تحول هواتف بلاك بيري إلى نظام أندرويد هذا العام، إلا أن الأجهزة القديمة لا تزال تستخدم نظم التشغيل الخاصة ببلاك بيري، مما لن يصبح مفيدا بعد الآن مع "واتساب".

كما لن يصبح واتساب متاحا أيضا على أي هاتف يعمل بنظام تشغيل ويندوز 8.0، أو ما هو أقدم منه.

#واتساب #الهواتف

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