جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يديعوت : معجزة في رام الله

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : معجزة في رام الله



ترجمة اطلس للدراسات

كتب  اليكس فيشمان في يديعوت : معجزة كبرى وقعت لأبو مازن. حتى هو يستصعب استيعاب كل هذا الخير الذي وقع عليه منذ أعلن الرئيس ترامب عن القدس كعاصمة لاسرائيل. في الاول من كانون الثاني سيقود أبو مازن الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس فتح فيما هو يمتطي موجات عطف في الشارع الفلسطيني لم يشهد لها مثيل أبدا. هذا الرجل – يقال عنه هنا – الذي نجح في أن يخضع ويعزل ترامب ويجند كل العالم تقريبا حول حق الفلسطينيين في عاصمة في القدس.

من الصعب التصديق بأنه قبل نحو شهر ونصف الشهر فقط كان أبو مازن في حفرة سفلى. ففي 6 تشرين الثاني استدعي على نحو مفاجيء للقاء في السعودية مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وفي اطاره كشفا أمامه النقاب عن اجزاء من "الخطة الكبرى" لترامب للتسوية في الشرق الاوسط. وحسب الخطة، فان العاصمة الفلسطينية لن تكون في القدس الشرقية بل في ابوديس. أبو مازن خرج مهموما. وإن كان في العلن أعلن بأنه على تنسيق مع السعوديين، إلا أنه في داخله لم يعرف الى أين يأخذ بالعار: كيف يمكنه أن يسوق للجمهور الفلسطيني ضياع العاصمة في شرقي القدس؟ فهل سيكون هو الزعيم الذي يدخل التاريخ كمن تنازل عن عاصمة فلسطينية في القدس؟

حين عاد الى رام الله عقد أبو مازن جلسة سرية للجنة المركزية لفتح وعرض على الحاضرين الخطة الامريكية. ولاحقا سرب رجاله باقي تفاصيل الحديث الذي دار في السعودية لزعيم حماس اسماعيل هنية، الذي كشف في الاسبوع الماضي النقاب عن اجزاء اخرى من الخطة، والتي تتضمن بزعمه تنازلا عن حق العودة، الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية والاعتراف بجزء من المستوطنات.

دحر الامريكيون والسعوديون قادة السلطة الفلسطينية الى الزاوية. وفي 4 كانون الاول تلقوا ضربة اخرى: "نيويورك تايمز" نشرت تسريبات عن خطة ترامب، وبموجبها فان أبوديس ستكون هي العاصمة ومعظم المستوطنات ستبقى في مكانها. وخرج السعوديون، الامريكيون والفلسطينيون في ذات اليوم في نفي جارف. ولو كان هذا التقرير يلقى تأكيدا من جهة رسمية ما، فقد كان أبو مازن سيفقد القليل من الثقة التي له في الشارع الفلسطيني. وعندها وقعت المعجزة: في 6 كانون الاول منح ترامب أبو مازن "سلما ذهبيا" ما كان يمكنه أن يحلم به.

في صالح قيادة السلطة الفلسطينية يقال إنها استفاقت بسرعة شديدة من الصدمة وفهمت الفضائل الكامنة في تصريح ترامب، الذي غير عمليا الوضع وإن لم يلمح بأن شرقي القدس لن تكون العاصمة الفلسطينية. من هذه اللحظة اختيرت استراتيجية فلسطينية واضحة: التسويق للعالم، ولا سيما الاسلامي، رواية بيع القدس لليهود. وقد نجح هذا.

لقد ترافق هذا النجاح وهجمة فظة على نحو خاص ضد ترامب والادارة الامريكية، دعوة لتصفية خطة ترامب، اعلانا بأن الولايات المتحدة لا يمكنها بعد اليوم أن تكون وسيطا وتوجها انفعاليا لفرنسا، الصين وروسيا للتوسط بدلا منها. وبالتوازي، نشأت فرصة لأبو مازن ليعانق القطريين واردوغان – تلميح لمصر والسعودية: اذا لم تسيروا معي، فعندي بديل. وكانت ذروة استعراض القوة الفلسطينية في مجلس الامن وفي قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة.

لتعظيم الهجمة الاعلامية ولتجنيد الشارع الفلسطيني، اعلن مسؤولو السلطة ليس فقط عن شرخ مع الامريكيين، بل وايضا عن تنازل عن اتفاقات اوسلو. وحمست القيادة الشارع وسمحت لحماس بخوض استعراضات قوة في الضفة. ولكن الاجتماع الطاريء الذي عقده أبو مازن لقادة فتح وم.ت.ف والذي خلق توقعات لتغيير السياسة، انتهى بلا قرارات. كان هذا تلميح بأنه لا يعتزم حقا اشعال الميدان. فهو يريد مواجهات بسيطرة رجاله، وألا يترك الميدان للشارع، وبالأساس ليس لحماس. كل جولة العنف الاخيرة جاءت لتشطب الخطة الامريكية الاصلية عن جدول الاعمال.

أبو مازن ليس وحيدا. نتنياهو هو الآخر يحتفل. فهو في الغرف المغلقة لا بد يحتسي النخب لحياة أبو مازن، الذي خلق مع الامريكيين ازمة عميقة كفيلة بأن تؤجل أو تلغي "صفقة القرن" لترامب. إذ أن في هذه الخطة مطالبة اسرائيل ايضا بتنازلات كفيلة بأن تهز حكومته.

#رام الله #الرئيس عباس #ترامب #صفقة

أخبار ذات صلة

لم تقع لنا معجزة / بقلم: يسرائيل هرئيل / هآرتس 9/12/2010

لم تقع لنا معجزة / بقلم: يسرائيل هرئيل / هآرتس 9/12/2010

عزلة نصر الله / بقلم: غي بخور / يديعوت 8/12/2011

عزلة نصر الله / بقلم: غي بخور / يديعوت 8/12/2011

بصمة حزب الله \ بقلم: اليكس فيشمان \ يديعوت

الأقرب الى نصر الله / بقلم: سمدار بيري / يديعوت 20/8/2010

الأقرب الى نصر الله / بقلم: سمدار بيري / يديعوت 20/8/2010

صوت اسرائيل من رام الله/بقلم: الون غولدشتاين/يديعوت 29/8/2010

صوت اسرائيل من رام الله/بقلم: الون غولدشتاين/يديعوت 29/8/2010

ابعاد رام الله عن غزة/بقلم: الياكيم هعتسني/يديعوت 28/3/2011

ابعاد رام الله عن غزة/بقلم: الياكيم هعتسني/يديعوت 28/3/2011

الأكثر قراءة اليوم

نائب رئيس اركان جيش الاحتلال "جولان" : الانقسام الفلسطيني معجزة لأمن اسرائيل

نتنياهو و ليبرمان يتوعدان حماس وحزب الله بحرب ضروس

شقيقة البغدادي: هكذا وصلوا إلى أخي!

صحيفة تركية تكشف تحركات أردوغان في الكواليس حول القدس

المواطن المصري المسحول في الأردن يفارق الحياة.. والقاهرة تعلق

إكذوبة البحث عن قيادة بديلة... د.سفيان ابو زايدة

وزيرة الثقافة الإسرائيلية للزعبي: إذهبي إلى غزة يا خائنة

الأخبار الرئيسية

ترامب والرئيس عباس

السؤال الذي رفض ترامب الإجابة عنه وأغلق الهاتف مع عباس.. تفاصيل المكالمة الأخيرة بينهما

الاحمد وهنية

هاتف قيادة حماس.. الأحمد يلتقي مسؤولين مصريين مكلفين بملف المصالحة لتذليل العراقيل

جيش الاحتلال - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي : يجب التعامل بحزم مع الاوضاع القابلة للانفجار في غزة

تجدد المفاوضات بين إسرائيل والأردن بخصوص "قناة البحرين"

وفد امني مصري- ارشيف

تحركات جديدة لإعادة الوفد الأمني المصري إلى غزة للإشراف على عملية "تسليم وتمكين" الحكومة

الاتصالات الفلسطينية