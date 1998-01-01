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مي سليم تحرّر محضراً ضد زوجها "المخلوع"!

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مي سليم تحرّر محضراً ضد زوجها "المخلوع"!



عالم الفن

حررت النجمة الأردنية مي سليم محضراً في أحد أقسام الشرطة المصرية ضد طليقها، بعد أن حاول الأخير التعدي عليها وخطف ابنتهما التي أنجباها قبل 5 سنوات.

وكانت مي قد ذهبت إلى قسم التجمع أول، وقدمت جواز سفرها المسجل فيه اسمها مي عبد الجبار حيدر حمدان، وشهرتها مي سليم، 32 سنة، مقيمة بفيلا بكمباوند بدائرة القسم، يفيد تضررها من "علي. س. م"، المقيم بدائرة قسم العجوزة.

وذكرت في المحضر، أن المشكو في حقه حضر إلى مسكنها، وحاول أخذ ابنتها بالقوة، وتعدى عليها بالسب والشتم، وأرجعت ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

وأوضحت أنها خلعته منذ 3 سنوات، ولكنه يتعرض لها من حين لآخر، ويحاول أخذ ابنتهما بالقوة رغم كونها في حضانتها.

وتم تحرير محضر من المطربة ضد المشكو في حقه، وطالبت بإلزامه بعدم التعرض لها أو لابنتها، وأُحيل لنيابة التجمع الأول.
 

#مي سليم

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