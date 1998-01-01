8 خطوات لتعبري عن حبك للرجل الذي تحبينه

وكالات / سما /

كثير من الفتيات لايقدرن على التعبير عن حبهن للرجال وذلك لعدة اسباب, والسبب الرئيسي هو ان الرجل هو الذي يبدأ بأعجابه وارسال تلمحيات ونظرات رومانسية تعكس عن حبه للفتاة, ولايجوز أن تكون الفتاة البادئة بالتعبير عن حبها وذلك عيبا في حقها (كما يقال ), فكلما كنت حريصة في نظراتك وغاية في الخجل والأحتشام الطبيعي كلما زادت حب الرجل لك حبا حقيقيا, وليس حبا غراميا عابرا مثل الذين يقعون في مغامرات كل يوم مع فتاة وينتهي الحال بهم مع فتاة أخرى, لذا توخي الحذر في ذلك لكي تتعرفي على الرجل المناسب, واليك بعض النصائح كي تعبري عن حبك للرجل بوسائل مليئة بالحب والعاطفة الأنوثية الخلابة ضمن نطاق الحياء..

1 الاهتمام بالأنوثة

إظهار جمالك الذي تتصف بها المرأة ولكن في المباح وبعيد عن التبهرج والصخابة باستخدام وسائل التجميل المختلفة, ولكن بإظهار رقة في كلامك عند تحدثك, وحنانا في تعاملاتك وتكون تلقائية منك وغير مصطنعة, وطريقة المشي لديك تكون غير مبتذلة بدون قصد جذب انظار الرجال.

2 بداية تكوين صداقة

تعرفي على شخصية الرجل وكيف تحتوينه من خلال الاهتمام بأهتماماته وحب مايحب من باب الدخول والتعمق في معرفة الرجل, حتى يقع الرجل في حبك, وتكون في البداية مجرد صداقة حتى تتأكدي انه معجب بك كما انت معجبة به, وخلال تلك المرحلة لو تأكدت انه لايميل للأعجاب بك أو مجرد مصالح فحاولي الأبتعاد قليلا حتى تعلمي جيدا انت تمثلي ماذا في حياته. - إعلانات.

3 كسر الحاجز النفسي

اذا علمت جيدا بمدى حبه لك, فهناك المزاح والمداعبات التي تنتج عنها صفاء النية بينك وبينه, ولايوجد هناك مجال للخجل فيما بينكما.

4 العلاقة لاتكون مادية أو بغرض المصالح

حين تشعرين الرجل انك تحبيه لشخصه وتضحي من أجل إسعاده وحبك له, عليك أن تكوني غير متسلطة في رأيك ولا تطمعي في الرجل لصالح حساب نفسك, ولكن كوني عكس ذلك تماما.

5 المغازلة في وقت الشدة

إذا كنت متزوجة برجل انتتهزي فرصة أنه قادم من العمل مرهق وربما غير سعيد ومزاجه صعب, انتظري حتى يهدأ وقومي بمداعبته وإسعاده بأحلى الكلام الذي يسعد به, واذا كنت غير متزوجة بعد افعلي ما سبق ذكره ولكن باختلاف الفرق بين كلا الحالتين. - إعلانات -

6 زيارة مكان محبوب لحبيبك

تأكدي من انك تعلمين المكان المحبوب الذي يعشقه حبيبك، وقومي بزيارته انت وهو, أو يمكنك تقديم هدية بمناسبة او غير مناسبة تذكره بأحلى وقت تذكاري قد مضى.

7 ردود على أفعال حبيبك

اذا حاول حبيبك مداعبتك أو النظر إليك برومانسية فردي عليه بابتسامة بسيطة تعبري بها عن إعجابك بما يفعله, ولا تكن ابتسامة جريئة حتى يزيد حبيبك حبا لك أكثر.

8 النصائح والأرشادات

أرشدي حبيبك ونبهيه عن كل سوء ربما يضر به ولكن بطريقة عاطفية وبعيدة عن التحكم فيه, حتى يشعر بحبك له, ونفذي جميع طلبات حبيبك اذا كان في نطاق استطاعتك ورغبتك حتى يشعر بمدى راحته المطلقة معك . كانت هذه بعض النصائح التي تساعدك في جعله يحبك وتجيب على السؤال: ” كيف اجعله يحبني ” وذلك بطريقة التعبير عن حبك له. وتذكري أن كل شيء نسبي وما ينفع مع شخص قد لا ينفع مع آخر.