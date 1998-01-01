صورة.. أول ظهور علني لتوأم زينة.. واليكم الحقيقة!

عالم الفن

انتشرت صورة لطفلين على مواقع التواصل الإجتماعي زعم البعض أنهما لطفلي زينة التوأم زين الدين وعز الدين، والتي حصلت على حكم قضائي بنسبهما للفنان أحمد عز.

وأثارت هذه الصورة ضجة كبيرة بين الجمهور، خاصة وأن زينة تحرص على عدم نشر أي صور لهما، ولكن تبين أن هذه الصورة ليست لها أي علاقة بتؤام زينة، وإنما هي صورة عن "غوغل"، لا سيما وان زينة ما زالت تصرّ على عدم نشر أي صور لهما رغم أنهما تخطيا الثلاثة أعوام.

ورغم أن زينة تحرص على التواصل مع جمهورها بإستمرار على السوشيال ميديا بنشر صورها إلا أنها ترفض نشر صورهما، والمرة الوحيدة التي نشرت فيها صورة لإحدى ابنائها كانت من باريس ولم تظهر منه سوى يده.