جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

صورة.. أول ظهور علني لتوأم زينة.. واليكم الحقيقة!

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. أول ظهور علني لتوأم زينة.. واليكم الحقيقة!



عالم الفن

انتشرت صورة لطفلين على مواقع التواصل الإجتماعي زعم البعض أنهما لطفلي زينة التوأم زين الدين وعز الدين، والتي حصلت على حكم قضائي بنسبهما للفنان أحمد عز.

وأثارت هذه الصورة ضجة كبيرة بين الجمهور، خاصة وأن زينة تحرص على عدم نشر أي صور لهما، ولكن تبين أن هذه الصورة ليست لها أي علاقة بتؤام زينة، وإنما هي صورة عن "غوغل"، لا سيما وان زينة ما زالت تصرّ على عدم نشر أي صور لهما رغم أنهما تخطيا الثلاثة أعوام.

ورغم أن زينة تحرص على التواصل مع جمهورها بإستمرار على السوشيال ميديا بنشر صورها إلا أنها ترفض نشر صورهما، والمرة الوحيدة التي نشرت فيها صورة لإحدى ابنائها كانت من باريس ولم تظهر منه سوى يده.

tky-jpg-73917173518611404.jpg

#زينة #التوأم

أخبار ذات صلة

حنان1

ظهور نادر لحنان ترك في حفل عيد ميلاد توأم زينة

بعد التشكيك بشبه الطفل لأحمد عز.. ما حقيقة صورة إبن زينة؟

صورة: ظهور نادر لشادية بعد 29 عاما من اعتزالها

هذه النجمة السورية اجبرت على الطلاق بعد زواج دام يوما واحدا… واليكم التفاصيل

صورة|الفنان احمد السقا يكشف عن ابنائه في اول صورة 'سيلفي' معهم!

صورة| أصالة نشرت صورة غير لائقة لها على البحر وحذفتها فوراً

الأكثر قراءة اليوم

من هو السوداني الذي زاره أردوغان في منزله بالخرطوم؟

وزير المالية يؤجل زيارته للمرة الثانية التي كانت مقررة الى قطاع غزة

فيديو: السفارة الإسرائيلية في القاهرة تشكر "زيدان على تصريحاته بشأن القدس والاقصى

مقتل شاب من خانيونس اثناء قتاله في صفوف داعش بسوريا

يعالون يعترف ويكشف تفاصيل جديدة : أعدمت أبو جهاد برصاصة بالرأس

إحالة أمراء أردنيين للتقاعد من الجيش.. ماذا قال لهم الملك؟

صحيفة: اتصالات أميركية غير مباشرة مع الرئيس عباس لإقناعه بالعودة للمسار السياسي

الأخبار الرئيسية

يائير جولان - ارشيف

نائب رئيس اركان جيش الاحتلال "جولان" : الانقسام الفلسطيني معجزة لأمن اسرائيل

نتنياهو و ليبرمان

نتنياهو و ليبرمان يتوعدان حماس وحزب الله بحرب ضروس

كهرباء - غزة

مصادر لـ"سما" : حكومة التوافق تقرر ارجاع 50 ميجاوات من خط الكهرباء الاسرائيلي المغذي لقطاع غزة

الرئيس عباس

يديعوت : معجزة في رام الله

القدس- ارشيف

تفاصيل عن "صفقة القرن" يكشفها مسؤولون فلسطينيون و غربيون

الاتصالات الفلسطينية