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مدير رفض طلب إجازة موظف فقتله!

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير رفض طلب إجازة موظف فقتله!



غرائب و عجائب

مثل عامل آسيوي أمام محكمة جنايات دبي، إثر قيامه بقتل رئيسه في العمل، معلنا أنه فعل هذا لأن المجني عليه لم يوافق على طلب إجازة.

وحاول العامل قتل زميل له بعد قتل مديره، لتوجه له النيابة تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وشروع بقتل عمد للمتهم.

واعترف المتهم بجريمته التي نفذها بتسديد عدة طعنات لمديره الذي نهره عندما طلب الحصول على إجازة، وفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".

وكشف التقرير النفسي للمتهم عن إدراكه ووعيه لجريمته، وأن حالته النفسية والعصبية جيدة.

وذكر شاهد عيان أن المتهم دخل إلى الغرفة التي يتواجد بها المجني عليه وأغلق بابها، ثم نفذ جريمته.

وأكد المجني عليه الثاني، أن المتهم حاول مهاجمته عقب طعنه للمجني عليه الأول، إلا أنه نجح في مقاومته والتحفظ عليه.

#مدير #الموظف #القتل

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