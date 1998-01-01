هلال القدس يواجه طوباس بمباراة ودية

القدس / سما /

يبدأ نادي هلال القدس الاستعداد لملاقاة السويق العماني يوم 22 يناير المقبل، في بطولة كاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر خوض اللقاءات الودية مع الأندية المحلية.

وأوضح الهلال أن المواجهة الأولى ستكون أمام نادي طوباس من الدرجة الأولى، على استاد الجامعة الأمريكية بجنين، وهو الملعب الذي سيستقبل فيه السويق العُماني.

ووضع المدير الفني لهلال القدس، خضر عبيد، برنامجاً متكاملاً لإعداد الفريق لإياب الدوري، وأيضًا مواجهتي السويق العماني في جنين ومسقط، لتحديد الفريق المتأهل لدوري المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.