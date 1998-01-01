العميد يحقق فوزًا وديًا أمام بيت حانون الأهلي

غزة / سما /

حقّق نادي غزة الرياضي، أول انتصاراته الودية، استعدادًا لإياب دوري الدرجة الممتازة، بالفوز على ضيفه بيت حانون الأهلي 2-1، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب النادي، شمال غزة.

وتقدم بيت حانون الأهلي بهدف في الشوط الأول عبر إبراهيم الشنباري من ركله جزاء، لكن الرياضي تمكن من العودة في الشوط الثاني، بهدفين عن طريق محمد الرخاوي ومحمد أبو سليم.

وعكف مدربا الفريقين على إشراك أكبر عدد من اللاعبين من أجل تجهيزهم لمرحلة الإياب المقرر انطلاقها منتصف يناير المقبل.

وقال غسان البلعاوي، المدير الفني للرياضي، إنه حرص في أول لقاء ودي بعد بدء استئناف تدريبات الفريق الأول، على مشاركة جميع اللاعبين دون استثناء، بما فيهم الصاعد أحمد ابو عبيد، والوافد الجديد من الهلال حسين عيسى، وهو أيضا لاعب صاعد للمستقبل، تم إعادته من الهلال لمدة عامين.

ولفت البلعاوي إلى أن الفريق سيخوض سلسلة من اللقاءات الودية، حيث سيواجه الخميس المقبل فريق اتحاد خان يونس، والسبت فريق المجمع الإسلامي، وفريق الشاطئ في الرابع من يناير، وبعده لقاء الجلاء يوم 6 يناير، وجميع هذه اللقاءات ستقام على ملعب الشهيد عاهد زقوت التابع للنادي.