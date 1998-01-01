سحب قرعة بطولة الشهيد "ماضي"

غزة / سما /

أنهت اللجنة المشرفة على بطولة الشهيد "ثائر ماضي", قرعة دور المجموعات, عقب الاجتماع الذي جرى بمقر نادي الصداقة غرب غزة الثلاثاء.

وحضر سحب القرعة أصدقاء الشهيد "ماضي", ومندوبو الفرق المشاركة في المسابقة, والتي بلغ عددها 12 فريقا.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة صباح الجمعة المقبل على صالة نادي الصداقة, علما أنه يصعد الأول من كل مجموعة للمربع الذهبي.

وفيما يلي نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة الشهيد "ماضي":

- المجموعة الأولى: ياسر عرفات, وأحمد الجعبري, وإبراهيم الغلاييني.

- المجموعة الثانية: أحمد دلول, وعبد الله لبد, وسامي الحلبي.

- المجموعة الثالثة: محمد القوقا, وحمدي شبير, ورائد شحادة.

- المجموعة الرابعة: شباب غزة, وثائر ماضي, وسهيل أبو نحل.

يشار إلى أن هذه البطولة تعتبر التاسعة التي ينظمها أصدقاء الشهيد "ماضي" (عمار هنية, وفضل أبو ناجي, ومحمد الخطيب, ونوح الغول) بشكل سنوي على صالة نادي الصداقة.