الكشف عن خطط الملكي في سوق الانتقالات الشتوية !

غزة / سما /

يبدو أن نكسة الكلاسيكو ستكون رب ضارة نافعة على ريال مدريد ، الذي قرر دخول سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق الملكي .

وقالت صحيفة ” دون بالون ” الإسبانية ، إن زين الدين زيدان قدم لـ فلورنتينو بيريز لائحة الأسماء التي يريدها في سوق الانتقالات الشتوية القادمة .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية ، أن زين الدين زيدان تحدث بالفعل مع رئيس النادي الملكي ، وحدد له الأسماء المطلوبة في يناير .

ووفقاً لذات الصحيفة ، فإن زين الدين زيدان يرى أن معظم مشاكل ريال مدريد تكمن في خط الدفاع ، لذلك يريد المدرب الفرنسي مدافعاً ذو خبرة يرافق راموس في الخط الخلفي ، كما ألحّ زيدان على ضرورة إتمام صفقة كيبا من أتلتيك بلباو ، أما في الخط الهجومي فيؤكد زين الدين زيدان في جميع مؤتمراته ثقته الكاملة في كريم بنزيما وبالتالي لا مجال لإضافة لاعب آخر .