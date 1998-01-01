هاري كين يتخطى ميسي ورونالدو وصلاح

وكالات / سما /

قاد هاري كين فريقه توتنهام للفوز على ساوثهامبتون (5-1), ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل كين ثلاثية في اللقاء, ليرفع رصيده إلى 18 هدفا تصدر بهم لائحة هدافي المسابقة, متفوقا بفارق 3 أهداف أمام محمد صلاح نجم ليفربول.

من ناحية أخرى, رفع اللاعب رصيد أهدافه في عام 2017 إلى 56 هدفا, ليتخطى بذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة (54 هدفا)، وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد وأدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ (53 هدفا) لكل واحد منهم.