جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

لينجارد ينقذ اليونايتد من الهزيمة على أرضه أمام بيرنلي

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لينجارد ينقذ اليونايتد من الهزيمة على أرضه أمام بيرنلي



وكالات / سما /

نجح بيرنلي في فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مانشستر يونايتد في عقر داره ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الضيوف سريعاً بالهدف الأول عن طريق بارنس في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف البلجيكي ديفور الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، استطاع البديل جيسي لينجارد تسجيل هدف تقليص الفارق لفائدة فريق ملعب أولد ترافورد في الدقيقة 53، قبل أن يعود الفتى الإنجليزي ليدرك التعديل لفائدة أحمر مانشستر في الدقيقة الأولى من الوقت البديل من عمر الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق المدرب شون دايتش إلى النقطة 33 في المركز السابع، بينما يصل الشياطين الحمر إلى النقطة 43 في المركز الثاني.

#مانشستر يونايتد #بيرنلي

أخبار ذات صلة

اليونيايتد

فيديو.. مارسيال البديل ينقذ اليونايتد أمام توتنهام

ماذا قال مورينهو بعد الهزيمة القاسية أمام فينورد؟

سيتي

فيديو.. السيتي ينجو من الهزيمة أمام إيفرتون

كريستيانو ينفجر غضبا بوجه راموس بعد الهزيمة أمام إشبيلية

ريال

فيديو.. رونالدو ينقذ ريال مدريد من التعثر أمام خيتافي

C_keJGbXsAA8jhx

بالفيديو.. اليونايتد إلى نهائي ستوكهولم بتعادل صعب أمام سيلتا فيجو

الأكثر قراءة اليوم

200 جندي تركي شارك في العملية.. تفاصيل: أنقرة احبطت انقلابا على أمير قطر

ماذا قال شيخ الازهر عن عهد التميمي ؟

السعودية تقرر الافراج عن 23 من الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين

فيديو: السفارة الإسرائيلية في القاهرة تشكر "زيدان على تصريحاته بشأن القدس والاقصى

من هو السوداني الذي زاره أردوغان في منزله بالخرطوم؟

صحيفة: اتصالات أميركية غير مباشرة مع الرئيس عباس لإقناعه بالعودة للمسار السياسي

إحالة أمراء أردنيين للتقاعد من الجيش.. ماذا قال لهم الملك؟

الأخبار الرئيسية

كهرباء - غزة

مصادر لـ"سما" : حكومة التوافق تقرر ارجاع 50 ميجاوات من خط الكهرباء الاسرائيلي المغذي لقطاع غزة

الرئيس عباس

يديعوت : معجزة في رام الله

القدس- ارشيف

تفاصيل عن "صفقة القرن" يكشفها مسؤولون فلسطينيون و غربيون

وزير المالية شكري بشارة - ارشيف

وزير المالية يؤجل زيارته للمرة الثانية التي كانت مقررة الى قطاع غزة

يعالون وابو جهاد

يعالون يعترف ويكشف تفاصيل جديدة : أعدمت أبو جهاد برصاصة بالرأس

الاتصالات الفلسطينية