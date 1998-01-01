لينجارد ينقذ اليونايتد من الهزيمة على أرضه أمام بيرنلي

وكالات / سما /

نجح بيرنلي في فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مانشستر يونايتد في عقر داره ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الضيوف سريعاً بالهدف الأول عن طريق بارنس في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف البلجيكي ديفور الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، استطاع البديل جيسي لينجارد تسجيل هدف تقليص الفارق لفائدة فريق ملعب أولد ترافورد في الدقيقة 53، قبل أن يعود الفتى الإنجليزي ليدرك التعديل لفائدة أحمر مانشستر في الدقيقة الأولى من الوقت البديل من عمر الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق المدرب شون دايتش إلى النقطة 33 في المركز السابع، بينما يصل الشياطين الحمر إلى النقطة 43 في المركز الثاني.