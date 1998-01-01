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فيديو.. البلوز يفوز على برايتون ويقلص الفارق مع اليونايتد

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. البلوز يفوز على برايتون ويقلص الفارق مع اليونايتد



وكالات / سما /

ذكر موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصاءات الرياضية, أن تشيلسي هو أكثر أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى استفادة تهديفية من اللاعبين الإسبان هذا الموسم.

ونجح اللاعبون الإسبان بصفوف تشيلسي في تسجيل 20 هدفا لـ"البلوز" هذا الموسم، كان آخرها هدفي المهاجم ألفارو موراتا والظهير الأيسر ماركوس ألونسو أمام برايتون (2-0), في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

رقم تشيلسي يجعله يتفوق على كل أندية الدوري الإسباني, باستثناء ريال سوسييداد، الذي سجل هو الآخر 20 هدفا هذا الموسم بأقدام لاعبين إسبان.

أهداف تشيلسي الـ20 أحرزها كل من: المهاجم ألفارو موراتا (10), والظهير الأيسر ماركوس ألونسو (5), والجناح بيدرو رودريغيز (3)، ولاعب الوسط سيسك فابريغاس (1)، والظهير الأيمن سيزار أزبيليكويتا (1).

#مانشستر يونايتد #تشيلسي

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