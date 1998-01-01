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"الإعلام" البديل عن شطب "الاحتلال" الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز بناء مؤسساتها

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزارة الإعلام أننا سنكون سعداء جداً في قيام وزارة الخارجية الأمريكية بدراسة شطب مصطلح الاحتلال في المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عن واشنطن للإشارة إلى الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واستبداله بالتسمية الواجبىة وفق قرارات المجتمع الدولي "دولة فلسطين".

وأضافت أن ذلك يدعونا لحث الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي إلى تجسيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية بتمكين مؤسسات دولة فلسطين من تنفيذ مهماتها التزاماً بقرارات المجتمع الدولي.

وتعتبر الوزارة التصريحات الصادرة عن سفير الادارة الامريكية في تل ابيب  السيد " فريدمان"  المتساوقة مع حكومة اليمين الاسرائيلي، ومطالبته وزارته باستخدام مسمى "أراضي الضفة الغربية" بدلاً من "الأراضي المحتلة"،  مهمة فاشلة لتزوير الحقائق، ومواصلة الانقلاب على  قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ويتساوق مع إجراءات الادارة الامريكية الأخيرة، ويجرد الولايات المتحدة الامريكية من ادعاءاتها بالحفاظ على القانون الدولي ودعم الحقوق الفردية والجمعية للشعب الفلسطيني.

#وزارة الإعلام #الاحتلال

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