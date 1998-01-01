"الاقتصاد" تسجل 168 شركة وترخص 15 مصنعا خلال الشهر الماضي

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، أنها سجلت خلال الشهر الماضي 168 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 30.3 مليون دولار أمريكي تقريباً.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، فقد رخصت الوزارة خلال الشهر الماضي 15 مصنعا، في محافظات أريحا، الخليل، القدس، بيت لحم، جنين، رام الله والبيرة، طوباس، طولكرم، ونابلس، بقيمة رأس مال بلغت 14 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر. كما صادقت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المذكورة على 714 شهادة منشأ بقيمة 18 مليون دولار، و قامت بتجديد رخصه واحدة لمحاجر في محافظة بيت لحم، وأصدرت 2.130 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 178.6مليون دولار، بالإضافة إلى تسجيل134 تاجراً جديداً.

وبخصوص الملكية الفكرية تم إيداع 162 علامة تجارية لدى الوزارة خلال شهر تشرين ثاني 2017، كما تم تسجيل 118 علامة جديدة، إضافة لتجديد 84 علامة تجارية أخرى، وعلى صعيد آخر تم إيداع 3 من الرسم والنموذج الصناعي بينما لم يتم تسجيل أي رسم ونموذج صناعي، كذلك لم يتم إيداع أو تسجيل أي براءة اختراع خلال شهر تشرين ثاني 2017.

ومن ناحية أخرى، بلغ مجموع الإيرادات من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 161.2 ألف شيكل إسرائيلي.

وبينت الوزارة في بيانها انها قدمت 5.415 خدمة من خلال مديرياتها الفرعية تركزت في محافظات رام الله والبيرة بنسبة 55.5% والخليل بنسبة 12.7.2% ونابلس بنسبة 12.7%