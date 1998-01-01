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مقتل قيادي حوثي بارز وعدد من مرافقيه في قصف للتحالف بالساحل الغربي لليمن

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل قيادي حوثي بارز وعدد من مرافقيه في قصف للتحالف بالساحل الغربي لليمن



عدن/وكالات/

أكدت مصادر عسكرية في الجيش اليمني الموالي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الأربعاء مقتل القيادي الحوثي ياسر الأحمر في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة 226/ كيلومترا غرب صنعاء./

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن غارة جوية استهدفت القيادي الحوثي ياسر الأحمر وعددا من مرافقيه مساء الاثنين بالقرب من مديرية حيس في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتله وعدد كبير من مرافقيه.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي حاولت التغطية على مقتل الأحمر "كي لا تكشف عن تهاوي قوتها وهزيمتها أمام قوات الشرعية". وياسر الأحمر هو أحد أبرز قيادات الحوثي، وعضو ما تسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين، وقد ساهم في إسقاط محافظة عمران، شمالي اليمن في قبضة الحوثيين عام 2014، ومؤخرا عينه الحوثيون قائدا للواء 135 الموالي لهم.

#الحوثيون #اليمن #التحالف

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