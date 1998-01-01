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من هو السوداني الذي زاره أردوغان في منزله بالخرطوم؟

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو السوداني الذي زاره أردوغان في منزله بالخرطوم؟



الخرطوم / وكالات /

أفاد موقع "أخبار السودان" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار شخصية سودانية مشهورة في منزله بالخرطوم.

وأوضح المصدر أن أردوغان خص بهذه اللفتة، الفاتح علي حسنين، الطبيب والناشط الخيري الإسلامي الذي كان له نشاط مميز في البوسنة والهرسك، وعلاقات مع قادتها السياسيين، وبخاصة علي عزت بيغوفيتشن، أول رئيس لها بعد انفصالها عن يوغسلافيا.

وذكر الموقع الإخباري أن حسنين، ولد في مدينة كركوج بولاية سنار في السودان عام 1946، وتخرج من كلية الطب بجامعة بلغراد، ودرس الطب أيضا في النمسا.

ونسب المصدر إلى هذه الشخصية، تأسيس اتحاد طلاب المسلمين في شرق أوروبا، والمجلس الإسلامي لشرق أوروبا، والمدرسة العليا بإقليم بيهاج في البوسنة، ومدرسة الغازي علي عزت بك باستانبول، وكالة إغاثة العالم الثالث بفيينا بالنمسا.

ويقال إن وكالة إغاثة العالم الثالث، كان لها فضل كبير في "إنشاء دولة البوسنة والهرسك، ودعم الوجود الإسلامي في شرق أوروبا خاصة، في كل من ألبانيا وكوسوفو".

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