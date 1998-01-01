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صور: دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى الدوحة

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى الدوحة



الدوحة / وكالات /

وصلت دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع القطرية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، في بيان لها: إنه تم "وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية الشقيقة والتي تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة العديد الجوية".

وأشارت إلى أنه "من المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية المتواجدة حالياً بكتيبة طارق بن زياد الآلية".

وقالت إن القوات المنضمة حديثاً ستباشر مع نظيرتها القطرية "تمارين عسكرية لرفع القدرات العسكرية المشتركة".

وأشارت إلى أن وصول تلك الدفعة يأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية.

وبينت أن التعاون بين البلدين يأتي "ضمن مهام محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وحفظ الأمن في المنطقة".

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، ثم توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى العاصمة القطرية.

ويأتي نشر قوات برية تركية بقطر، بعد أن صادق البرلمان التركي على مشروع قانون يجيز نشر قوات تركية في قطر، وفق اتفاقية وقعتها الدولتان، في 19 ديسمبر/ كانون أول 2014.

كما صادق البرلمان على مشروع قانون للتعاون في تدريب قوات الأمن بالبلدين.

ومرارا، أعلنت أنقرة أن الهدف من قواتها في قطر هو تعزيز أمن المنطقة كلها.

#القوات التركية #الدوحة #وصول
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