إحالة أمراء أردنيين للتقاعد من الجيش.. ماذا قال لهم الملك؟

عمان / وكالات /

حال ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، عددا من الضباط الأمراء إلى التقاعد.



وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، رسائل إلى الأمير فيصل بن الحسين (شقيقه الأصغر)، والأمير علي بن الحسين (أخيه الأصغر)، والأمير طلال بن محمد (ابن عمه)، بعد إحالتهم على التقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتأتي هذه الإحالات -وفق الملك- إلى إعادة الهيكلة التي أمر بها الملك لدى تسلم رئيس هيئة الأركان الجديد، الفريق محمود فريحات، منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

وقال الملك في رسالة بعث بها إلى شقيقه الأمير فيصل: "تقوم القوات المسلحة الأردنية بعملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة؛ لتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية، وتوفير المتطلبات اللازمة، وتوحيد القيادات، وتقليص الكلف، وإعادة تشكيل الهرم القيادي بالشكل المطلوب للسنوات القادمة".



مضيفا: "ولما كانت المؤسسية هي أساس العمل في قواتنا المسلحة – الجيش العربي، والقاعدة التي يستند إليها في مسيرة التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة، فقد اقتضت هذه المؤسسية وإعادة الهيكلة إحالتكم، أنت والأمير علي بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، على التقاعد، أُسوة بإخوانكم كبار الضباط في الجيش العربي".