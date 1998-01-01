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فيديو: السفارة الإسرائيلية في القاهرة تشكر "زيدان على تصريحاته بشأن القدس والاقصى

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: السفارة الإسرائيلية في القاهرة تشكر "زيدان على تصريحاته بشأن القدس والاقصى



القاهرة / وكالات /

وجّّهت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، ثناءها وشكرها للكاتب والروائي يوسف زيدان، بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن القدس.

وقالت السفارة في تدوينة على فيسبوك:

"أسعدنا سماع أقوال الكاتب والمؤرخ يوسف زيدان، ووصفه للعلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى أيامنا هذه، مشيراً إلى أن جذور الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين". 
وتابعت السفارة: "لا شك أن الرسالة التي يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، هي رسالة مهمة في نظرنا وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء، خدمة لأبناء الجيل الصاعد لدى الشعبين".

وكان زيدان قال في تصريحات عبر برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "أون"، الأحد الماضي إن المسجد الموجود في القدس، ليس المسجد الأقصى، وأن القدس ليست مكاناً مقدساً.

كما اتهم زيدان الحكام العرب والإسرائليين باستغلال القدس لإثارة حروب سقط فيها مئات الآلاف من الضحايا، بحسب زيدان.

كما قال زيدان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختار توقيتاً "خبيثاً"، عندما وقع قرار نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لأنه يوافق الاحتلال الإنكليزي للقدس.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، يتظاهر الآلاف في الدول العربية والإسلامية رداً على قرار الرئيس الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقبل أيام نجحت تركيا ودول عربية في إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة إلى القدس.

وكانت مصر ودول عربية أخرى تقدمت بمشروع قرار في مجلس الأمن يدين قرار ترامب إلا أن واشنطن اتخذت حق "الفيتو"، مما دعا المجموعة العربية والإسلامية باللجوء للجمعية العامة للامم المتحدة، والتي اتخذت قرار وافقت عليه 128 دولة من أصل 193 دولة ضد قرار الرئيس الأميركي.

#السفارة الإسرائيلية #يوسف زيدان #القدس

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