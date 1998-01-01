رام الله - سما -

ركزت الصحف الفلسطينية (القدس، الأيام، الحياة الجديدة) الصادرة اليوم الأربعاء، على الجلسة التي ستعقد في الكنيست الاسرائيلي من أجل مناقشة مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.

كما تناولت الصحف المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس محمود عباس مع والدة الأسيرة عهد التميمي حيث شيد سيادته بها وبعائلتها.

القدس:

. الشرطة الاسرائيلية وبلدية القدس تداهمان بلدة سلوان في أوسع حملة منذ سنوات

. الرئيس يهاتف والد الأسيرة التميمي للاطمئنان على صحتها

. مخطط إسرائيلي لإنشاء 16 مركزاً شرطياً في القدس

. هنية والسنوار: هناك محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وماضون في المصالحة

. الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون يحظر التفاوض على القدس

. مقترح ياباني لعقد مؤتمر سلام فلسطيني – إسرائيلي

. الجيش الاسرائيلي يحذر الكابينت من خطورة الأوضاع في غزة واحتمالية التدهور

. الحكومة تطالب بمحاسبة عضو الكنيست حزان على تهديده لأمهات الأسرى

. الرجوب: المجلس المركزي سيحدد العلاقة مع الاحتلال

. تلويح بفرض عقوبات على الفلسطينيين رداً على هزيمة واشنطن في الجمعية العامة

. توسع استيطاني يلتهم مزيداً من أراضي قرية جالود

الأيام:

. القدس: سلطات الاحتلال تهدم منشأتين في سلوان وتنفذ اعتقالات وتدهم متاجر وتخطر بهدم منازل

. الرئيس يهاتف والد الأسير عهد التميمي

. سفير واشنطن بإسرائيل يطالب خارجية بلاده بوقف استخدام كلمة "محتلة"

. مجدلاني: ستفشل محاولات الانقلاب على القيادة الفلسطينية كما فشلت سابقاً

. الجيش الاسرائيلي يحذر "الكابينيت" من خطورة الأوضاع في غزة واحتمالية التدهور

. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وحملة اعتقالات تطالب 28 مواطناً في الضفة

. نابلس: أعمال توسعة لبؤرة "احياه" الاستيطانية على أراضي جالود

القدس: عائلات من سلوان تتوجه إلى القضاء لمنع المستوطنين من إخلائها من بيوتها

. موقع عبري: اليابان تدعو للقاء يجمع نتنياهو وعباس وكوشنير في طوكيو

. تقارير عبرية: الإدارة الأميركية اشترت فندقاً في القدس لنقل سفارتها إليه

الحياة الجديدة:

. الاحتلال يصيب 4 شبان بالرصاص في الخليل ويقمع مسيرة سلمية على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

. الكنيست يناقش اليوم مشروع قانون "إعدام الأسرى"

. الرئيس يهاتف والد الأسيرة عهد التميمي ويشيد بها وعائلتها

. مصرع شاب في شجار عائلي بغزة ومواطنة دهساً في عقربا

. شرطة الاحتلال تخطط لإنشاء 16 مركزاً لها في القدس لإحكام السيطرة على المقدسات

. الحمد الله: أمريكا تكافئ إسرائيل بدلا من لجم الممارسات والقيود الاحتلالية

. الحكومة: جريمة حزان يؤكد تغلغل وتفشي العنصرية بين المسؤولين الاسرائيليين

. وزير خارجية الأردن يؤكد لنظيره الياباني أن مصير القدس "تقرره المفاوضات"

. نتنياهو يقول إنه "مستهدف وملاحق" ويطلب دعم الصهيونية العالمية

. وقفة في بيروت تضامناً مع الأطفال الأسرى وشيخ الأزهر يشيد بشجاعة عهد التميمي