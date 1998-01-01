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جيش الاحتلال يداهم عدة مناطق في محافظة الخليل

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل - سما -

افادت مصادر امنية بان قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت اليوم الأربعاء، عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منازل المواطنين في مخيم العروب، وبلدتي يطا، وبيت عوا جنوب وغرب الخليل.

حيث داهمت  قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واستولت على ثلاث مركبات، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها: محمود جوابرة، ومحمد محمود جوابرة، وأحمد إسحق جوابرة، ومحمد أحمد جوابرة، وأحمد عبد الرحمن أبو طاقية، وعزات بنات، وعيسى لعجولي، وإسحق نمر جوابرة، وجواد أبو الخيران، وخالد ارفاعية، ومحمود أبو وردة، وجميل الهور.

وداهمت قوات الاحتلال منزل رزق عودة مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ومنزل جمال عبد عوض من بلدة يطا جنوب الخليل، وعبثت بمحتوياتهما.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل، وانتشرت دوريات الاحتلال في مناطق التماس والمواجهات في بلدة سعير ومخيمي العروب والفوار.

#اعتقال #الخليل #مداهمة

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