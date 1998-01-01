جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يعلون يكشف تفاصيل اغتيال "أبو جهاد" وكيف اجهز عليه حتى الموت

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يعلون يكشف تفاصيل اغتيال "أبو جهاد" وكيف اجهز عليه حتى الموت



القدس/سما/

اعترف وزير الحرب الإسرائيلي السابق موشيه يعلون أنه تولى الإجهاز على خليل الوزير أبو جهاد، أحد كبار قيادات حركة فتح، في عملية اغتياله في تونس.

وقال "يعلون" في حوار أجراه معه التلفزيون الإسرائيلي إن "القصة بدأت في مارس عام 1988، حينما كلف جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال أبو جهاد، لكنه لم يتمكن من ذلك، وجرى تحويل المهمة إلى الاستخبارات العسكرية، وهنا تم إعطاؤنا معلومة أنهم عرفوا مكانه".

وسرد الوزير الإسرائيلي السابق أحداثا مفصلية عن ذلك الاغتيال الشهير قبل 29 عاما، مشيرا إلى أن قطعا من الأسطول الإسرائيلي أبحرت 4 أيام في المتوسط إلى شواطئ تونس، ونزلت المجموعة المكلفة بالاغتيال إلى الشاطئ، ثم انتظرت حتى التأكد من وجود أبو جهاد في منزله.

يعلون أعلن بكل وضوح، أنه بعد أن دخلت الفرقة وأطلقت النار على أبو جهاد، صعد بنفسه إلى مكان الاغتيال، وأطلق رصاصة على رأس "أبو جهاد" للتأكد من مقتله.

يذكر أن خليل الوزير "أبو جهاد"، كان قد اغتيل في 16 أبريل/نيسان عام 1988، بواسطة فريق إسرائيلي يتكون من 20 شخصا.

مجموعة الاغتيال وصلت إلى تونس رفقة أربع سفن وغواصتين، وبمساندة زوارق مطاطية وطائرتين مروحيتين.

نزل الإسرائيليون على شاطئ قرب ميناء قرطاج، شمال تونس، وبعد أن وصل خليل الوزير إلى منزله، تخلصوا من حراسه في الثانية فجرا، وتوجهوا إلى غرفة نومه، وأطلقوا عليه سبعين رصاصة، ويبدو أن إحداها تعود إلى موشيه يعلون.

#يعلون #ابوجهاد #قتل

أخبار ذات صلة

محمود الزهار

الزهار يكشف عن تفاصيل محادثات حماس و دحلان في القاهرة ويصفه " بالسيد "

اياد البزم

البزم : استمرار منع فئة واحدة من السفر عبر "ايرز " الى حين انتهاء تحقيقات اغتيال "فقهاء"

تقرير : إسرائيل اعتمدت على "متخابرين" فلسطينيين في اغتيال "فقهاء"

نصر الله -ارشيف

نصر الله يكشف: زودنا غزة بصواريخ "الكورنيت"و " فخورون بذلك ولنا كل الشرف "

تفاصيل رسالة الحكومة المصرية لـ"حماس" عبر "الجهاد الاسلامي"

عباس- ارشيف

محلل سياسي لـ" سما" : خطاب الرئيس عباس "خطاب منطق وعقل" سيطر عليه اليأس والاحباط

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة إسرائيلية تكشف السر وراء توقف صواريخ "حماس"

200 جندي تركي شارك في العملية.. تفاصيل: أنقرة احبطت انقلابا على أمير قطر

ماذا قال شيخ الازهر عن عهد التميمي ؟

كتائب القسام توجه رسالة للاحتلال عقب الاعتداء على أمهات الأسرى

السعودية تقرر الافراج عن 23 من الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين

لقاء براك - آيزنكوت ..التحذير من حالة تمرد في الجيش الاسرائيلي

هآرتس تكشف تفاصيل تبول شرطي إسرائيلي على وجه أسير فلسطيني مكبل

الأخبار الرئيسية

وزير المالية شكري بشارة - ارشيف

وزير المالية يؤجل زيارته للمرة الثانية التي كانت مقررة الى قطاع غزة

يعالون وابو جهاد

يعالون يعترف ويكشف تفاصيل جديدة : أعدمت أبو جهاد برصاصة بالرأس

عباس- ارشيف

صحيفة: اتصالات أميركية غير مباشرة مع الرئيس عباس لإقناعه بالعودة للمسار السياسي

غزة - ارشيف

جيش الاحتلال: الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب جديدة

عباس- ارشيف

"واللا" العبري: اليابان تدعو الرئيس عباس ونتنياهو ومبعوث ترامب إلى لقاء في طوكيو

الاتصالات الفلسطينية