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الكنيست يصوت اليوم على قانون الإعدام لمنفذي العمليات

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يصوت اليوم على قانون الإعدام لمنفذي العمليات



القدس/سما/

من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية.

وتقدّم بمشروع القانون حزب "إسرائيل بيتنا" بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه يكون بإمكان وزير الحرب أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

وكان وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان قال إنه يجب تطبيق قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية، مضيفاً في تعليقه حول اعتراض رئيس الشاباك على قانون عقوبة الإعدام "أحترم موقف الشاباك ولكن لا توجد طريقة أخرى ولا يوجد سبب يمنعنا من اتباع مسار أقوى ديمقراطية في العالم وهي والولايات المتحدة".

#الكنيست #اعدام #اسرى

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